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10.06.2019, 07:44

Синоптики предупреждают о шквалах и дождях: где ухудшится погода

Синоптики предупреждают о шквалах и дождях: где ухудшится погода - Фото
Погода (фото - unsplash.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, до конца недели будет жаркая погода

На этой неделе в Украине ожидается жара до +35 градусов, сегодня – на западе, центре и севере прогнозируются дожди и шквалы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, дневная температура воздуха составит + 30, + 35 градусов, в западных областях + 27, + 31 градус.

Фото: meteo.gov.ua

"Кратковременные дожди с грозами 10 июня пройдут в западной части Украины, на севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине, при грозах возможны сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории - сухо", - отметила Диденко.

Она уточнила, что в Киеве понедельник будет жарким, до + 30, + 32 градусов.

Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал 28 мая.

Читайте также: Синоптики дали прогноз на начало лета: какой будет погода - карта 

 

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь, карта, шквал
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