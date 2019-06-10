Синоптики предупреждают о шквалах и дождях: где ухудшится погода

Погода (фото - unsplash.com)

На этой неделе в Украине ожидается жара до +35 градусов, сегодня – на западе, центре и севере прогнозируются дожди и шквалы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, дневная температура воздуха составит + 30, + 35 градусов, в западных областях + 27, + 31 градус.

Фото: meteo.gov.ua

"Кратковременные дожди с грозами 10 июня пройдут в западной части Украины, на севере, в Винницкой области и местами на Харьковщине, при грозах возможны сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории - сухо", - отметила Диденко.

Она уточнила, что в Киеве понедельник будет жарким, до + 30, + 32 градусов.

Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал 28 мая.

Читайте также: Синоптики дали прогноз на начало лета: какой будет погода - карта