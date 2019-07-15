Синоптики предупреждают о шквалах и ливнях: где ухудшится погода

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Понедельник, 15 июля, в Украине начнется снова умеренным теплом и грозовыми локальными ливнями. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дожди с грозами пройдут 15 июля на западе, севере и в большинстве центральных областей. При грозах возможны ливни и шквалы. В Днепропетровской области в южной части и на востоке Украины существенные осадки - вряд ли", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах + 20, + 25 градусов, на юге и юго-востоке + 24, + 29 градусов.

"В Киеве - местами дожди с грозами. Температура воздуха в столице предполагается в пределах +21, +22 градусов", - добавила Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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