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15.07.2019, 09:57

Синоптики предупреждают о шквалах и ливнях: где ухудшится погода

Синоптики предупреждают о шквалах и ливнях: где ухудшится погода - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, сильные дожди ожидаются в центре, на севере и западе

Понедельник, 15 июля,  в Украине начнется снова умеренным теплом и грозовыми локальными ливнями. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дожди с грозами пройдут 15 июля на западе, севере и в большинстве центральных областей. При грозах возможны ливни и шквалы. В Днепропетровской области в южной части и на востоке Украины существенные осадки - вряд ли", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах + 20, + 25 градусов, на юге и юго-востоке + 24, + 29 градусов.

"В Киеве - местами дожди с грозами. Температура воздуха в столице предполагается в пределах +21, +22 градусов", - добавила Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь, карта
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