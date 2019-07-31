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Синоптики предупреждают о шквалах и похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о шквалах и похолодании: погода, карта - Фото
Погода, штормовое предупреждение, дождь, гроза, синоптик, прогноз (pixabay.com)
31.07.2019, 08:15

По прогнозам Укргидрометцентра, с 1 августа на большинстве территории страны похолодает

31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, днем - местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Июль в Украине завершается распространением холодного воздуха", - уточнила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха на севере и северо-востоке, Черниговской, Харьковской, северных районах Киевской областей, составит +18, + 22 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

В большинстве областей течение дня будет комфортно, + 22, + 27 градусов.

На юге, Закарпатье, в Днепре, Кропивницком, Донецкой области еще удержится жаркая погода до + 27, + 32 градуса.

"Однако уже 1 августа и здесь посвежеет на 3-6 градусов", - добавила Диденко.

В Киеве в течение дня будет +24 градуса.  1 августа похолодает до + 18 + 20 градусов, но потом ожидается + 22, + 26 градусов.

30 июля в Украинском гидрометеорологическом центре заявили, что средняя температура в августе 2019 года будет выше, чем в многолетней характеристике этого месяца.

 

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