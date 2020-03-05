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Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях: погода, карта

Синоптики предупреждают о сильном ветре и дождях: погода, карта - Фото
Фото: pexels.com
05.03.2020, 08:26

По прогнозам Укргидрометцентра, в Карпатах в четверг ожидается снег

Сегодня, 5 марта, ожидается сильный ветер в восточных областях, дожди пройдут на западе и в центре. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Мокрый снег возможен в Карпатах.

По словам Диденко, на востоке, на юге и в большинстве центральных областей - сухая антициклональная весенняя погода, до +14, +18 градусов, на западе холодно, до +4, +8 градусов.

Карта погоды на 5 марта: фото

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 5 марта ожидается теплая погода, до +12, +14 градусов, вероятность небольшого дождя - только к вечеру.

  • 24 февраля сообщалось, что циклон Юлия принесет в Украину осадки с штормовым ветром.

Читайте также: Прогноз погоды в Украине на март: будет теплее, чем обычно

Арина Толина
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Наталья Диденко погода карта 5 марта
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