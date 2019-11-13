Синоптики предупреждают о сильном ветре и похолодании: погода

13 ноября в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах", - предупредила синоптик Наталья Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
По ее словам, температура воздуха составит + 11, + 15 градусов, на юге и западе + 14, + 19 градусов, в Крыму до +20 градусов.
В Киеве в среду будет сухо, сильный ветер, днем +12, + 14 градусов.
"Существенное похолодание придет ориентировочно с 20 ноября", - уточнила Диденко.
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