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Синоптики предупреждают о сильном ветре и похолодании: погода

Синоптики предупреждают о сильном ветре и похолодании: погода - Фото
Фото: depositphotos.com
13.11.2019, 08:39

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодает с 20 ноября

13 ноября в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, утром на Левобережье страны туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Будьте осторожны при штормовых юго-восточных порывах", - предупредила синоптик Наталья Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, температура воздуха составит + 11, + 15 градусов, на юге и западе + 14, + 19 градусов, в Крыму до +20 градусов.

В Киеве в среду будет сухо, сильный ветер, днем ​​+12, + 14 градусов.

"Существенное похолодание придет ориентировочно с 20 ноября", - уточнила Диденко.

  • 20 октября из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендовали выехать из города на несколько дней и больше пить воды.

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