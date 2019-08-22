Синоптики предупреждают о сильном ветре: погода, карта

Сегодня, 22 августа, в большинстве областей Украины ожидается порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Антициклон Corina и циклоничнисть где-то вблизи Каспийского моря противостоят, и это противостояние создает условия для сильного ветра. Украина оказывается в этой зоне борьбы. Поэтому 22 августа в большинстве наших областей ожидается порывистый, до сильного, ветер", - уточнила синоптик.
Фото: meteo.gov.ua
По ее словам, жара продлится на юге, востоке и в большинстве центральных областей, + 30 + 35 градусов.
На западе ожидается до + 23,+ 28 градусов.
Ослабнет жара в северных областях, + 25 + 29 градусов. "Дождей не будет, доминирующей остается сухая воздушная масса, разве отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке", - добавила синоптик.
В Киеве сегодня + 26, + 28 градусов, без осадков.
Диденко добавила, что в День независимости, 24 августа, в столице погода будет без изменений, солнечно и около + 25, + 28 градусов.
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