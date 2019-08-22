Синоптики предупреждают о сильном ветре: погода, карта

Ветер, погода, (фото - pixabay.com/)

Сегодня, 22 августа, в большинстве областей Украины ожидается порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Антициклон Corina и циклоничнисть где-то вблизи Каспийского моря противостоят, и это противостояние создает условия для сильного ветра. Украина оказывается в этой зоне борьбы. Поэтому 22 августа в большинстве наших областей ожидается порывистый, до сильного, ветер", - уточнила синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, жара продлится на юге, востоке и в большинстве центральных областей, + 30 + 35 градусов.

На западе ожидается до + 23,+ 28 градусов.

Ослабнет жара в северных областях, + 25 + 29 градусов. "Дождей не будет, доминирующей остается сухая воздушная масса, разве отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке", - добавила синоптик.

В Киеве сегодня + 26, + 28 градусов, без осадков.

Диденко добавила, что в День независимости, 24 августа, в столице погода будет без изменений, солнечно и около + 25, + 28 градусов.

Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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