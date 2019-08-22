Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Синоптики предупреждают о сильном ветре: погода, карта

Синоптики предупреждают о сильном ветре: погода, карта - Фото
Ветер, погода, (фото - pixabay.com/)
22.08.2019, 09:03

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны будет без осадков

Сегодня, 22 августа, в большинстве областей Украины ожидается порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Антициклон Corina и циклоничнисть где-то вблизи Каспийского моря противостоят, и это противостояние создает условия для сильного ветра. Украина оказывается в этой зоне борьбы. Поэтому 22 августа в большинстве наших областей ожидается порывистый, до сильного, ветер", - уточнила синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, жара продлится на юге, востоке и в большинстве центральных областей, + 30 + 35 градусов.

На западе ожидается до + 23,+ 28 градусов.

Ослабнет жара в северных областях, + 25 + 29 градусов. "Дождей не будет, доминирующей остается сухая воздушная масса, разве отдельные локальные осадки возможны вокруг Карпат и на северо-востоке", - добавила синоптик.

В Киеве сегодня + 26, + 28 градусов, без осадков.

Диденко добавила, что в День независимости, 24 августа, в столице погода будет без изменений, солнечно и около + 25, + 28 градусов.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

Читайте также: В Украину идет азорский антициклон: какой будет погода - карта

Напишите нам
Наталья Диденко ветер погода карта
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 