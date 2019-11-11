Синоптики предупреждают о туманах и дождях: погода, карта

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Сегодня, 11 ноября, ожидаются туманы, дожди пройдут в западных, северных и центральных областях. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Температура воздуха завтра днем ​​будет колебаться в пределах + 12, + 18 градусов, в Крыму до +20 градусов.

В западной части Украины будет холоднее, + 9, + 14 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В Киеве понедельник обещает быть влажным, с дождем, но во второй половине дня - без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8, + 10 градусов, днем ​​+11, +13 градусов. Ближайшую неделю в Украине ожидается с колебаниями температуры воздуха, однако какого-то серьезного холода пока не видно", - отметила Диденко.

Она уточнила, что по предварительным прогнозам, существенное похолодание обещает прийти в Украину ориентировочно с 20-го ноября.

20 октября и з-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендовали выехать из города на несколько дней и больше пить воды.

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