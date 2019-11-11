Синоптики предупреждают о туманах и дождях: погода, карта

Сегодня, 11 ноября, ожидаются туманы, дожди пройдут в западных, северных и центральных областях. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах + 12, + 18 градусов, в Крыму до +20 градусов.
В западной части Украины будет холоднее, + 9, + 14 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
"В Киеве понедельник обещает быть влажным, с дождем, но во второй половине дня - без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8, + 10 градусов, днем +11, +13 градусов. Ближайшую неделю в Украине ожидается с колебаниями температуры воздуха, однако какого-то серьезного холода пока не видно", - отметила Диденко.
Она уточнила, что по предварительным прогнозам, существенное похолодание обещает прийти в Украину ориентировочно с 20-го ноября.
Читайте также: "Только без зрады". Синоптики прогнозируют туманы: причина