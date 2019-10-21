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Синоптики предупреждают о туманах: погода, карта

Синоптики предупреждают о туманах: погода, карта - Фото
Фото: LIGA.net
21.10.2019, 08:28

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня будет тепло, до +24 градусов

21 октября погода в большинстве областей Украины осадки маловероятны, температура воздуха в течение дня + 17, + 24 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Она уточнила, что утром - туманы.

В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем ​​около +20 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Дождей не видно и дальше, только 24 октября вероятность осадков в Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха во второй половине следующей недели снизится в Украине на 2-5 градусов", - добавила Диденко.

По ее словам, сухой воздух, слабый ветер или штиль еще долго будут определять погоду в Украине.

  • 6 октября в Карпатах выпал первый снег.

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Наталья Диденко погода карта туман
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