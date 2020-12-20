Синоптики предупреждают о тумане: объявлено штормовое предупреждение
20.12.2020, 08:40
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за значительного тумана. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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20 декабря в Украине ожидается туман, видимость составит 200-500 метров. Из-за этого синоптики объявили І уровень опасности, желтый.
Также в период с 20 по 23 декабря на Днепровских водохранилищах ожидается усиление ледовых явлений, сообщает пресс-служба ГСЧС.
- 26 ноября в Укргидрометцентре рассказали, каким будет декабрь в Украине.
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