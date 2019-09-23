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Синоптики предупреждают о заморозках: погода, карта

Синоптики предупреждают о заморозках: погода, карта - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)
23.09.2019, 13:13

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 24 сентября, в Украине без осадков

Ближайшей ночью и в ночь на среду, 25 сентября, на севере, востоке, Полтавской и Черкасской ожидаются заморозки 0, -4 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, ночная температура воздуха предполагается в пределах 0, + 7 градусов, на юге и западе + 6, + 13 градусов.

"Днем во вторник столбики термометров будут колебаться вблизи + 10, + 16 градусов. В южной части, на западе, в Днепропетровской, Винницкой, Кропивницком и районах + 16, + 22 градуса", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Она добавила, что ожидается ветер восточного направления, 5-10 м/с.

В Киеве завтра ожидается сухая погода. "Ближайшей ночью будет холодно, 0, + 2 градуса, местами заморозки 0, -2 градуса, завтра днем ​​потеплеет до + 11, + 14 градусов", - отметила Диденко.

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Наталья Диденко погода заморозки карта
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