Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта
По прогнозам Укргидрометцентра, на севере и центре завтра ожидается снег с дождем
Сегодня на значительной части территории Украины – без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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На западе будет +7 градусов, востоке +6 градусов, севере и юге +5 градусов.
В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо, днем + 4, + 6 градусов.
В ночь на 14 ноября ожидаются заморозки.
На западе +6 градусов, востоке и севере +5 градусов, юге + 9 градусов.
"В субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега", – отметила Диденко.
- 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса.
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