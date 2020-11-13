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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта

13.11.2020, 08:59
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, на севере и центре завтра ожидается снег с дождем

Сегодня на значительной части территории Украины – без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На западе будет +7 градусов, востоке +6 градусов, севере и юге +5 градусов.

В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо, днем ​​+ 4, + 6 градусов.

Карта погоды на 13 ноября

В ночь на 14 ноября ожидаются заморозки.

На западе +6 градусов, востоке и севере +5 градусов, юге + 9 градусов.

Карта погоды на 14 ноября

"В субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега", – отметила Диденко.

  • 23 октября сообщалось, что в ноябре в Украине средняя температура воздуха составит 0, +8 градусов, в горах будет 0, +3 градуса. 

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Арина Толина
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Наталья Диденко погода дождь карта мокрый снег

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