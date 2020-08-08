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Синоптики рассказали, где и когда пройдут дожди: погода, карта

08.08.2020, 10:07
Синоптики рассказали, где и когда пройдут дожди: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, на следующей ожидаются дожди

В Украине сегодня на западе ожидают дожди, завтра - местами с грозами на севере и западе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на юге, востоке и в центре - сухая погода.

"На следующей неделе дождей станет больше, жары меньше", - уточнила Диденко.

Карта погоды на 8 августа

В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до + 26, + 28 градусов.  "Снижение температуры воздуха в Киеве предполагается 12-13 августа", - добавила Диденко.

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Арина Толина
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