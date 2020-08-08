Синоптики рассказали, где и когда пройдут дожди: погода, карта
08.08.2020, 10:07
Фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, на следующей ожидаются дожди
В Украине сегодня на западе ожидают дожди, завтра - местами с грозами на севере и западе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По ее словам, на юге, востоке и в центре - сухая погода.
"На следующей неделе дождей станет больше, жары меньше", - уточнила Диденко.
В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до + 26, + 28 градусов. "Снижение температуры воздуха в Киеве предполагается 12-13 августа", - добавила Диденко.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
Читайте также: Антициклон Detlef будет определять погоду в Украине: карта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии