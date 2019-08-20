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Синоптики рассказали, где и когда спадет жара: погода, карта

Синоптики рассказали, где и когда спадет жара: погода, карта - Фото
Лето, погода (фото - pixabay.com)
20.08.2019, 12:35

По прогнозам Укргидрометцентра, в большинстве областей будет без осадков

21 августа максимальная температура воздуха составит + 28, + 30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 30, + 34, местами до +35 градусов, в Карпатах + 21, + 24 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Сухо солнечная погода будет доминировать, западе - местами дождь и гроза. В Киеве 21 августа будет жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов.

В Украине завтра, 22 августа, жара спадет в западных областях. 

На западе воздух прогреется до +25 градусов, севере +30 градусов, юге и востоке +34 градуса, в центре будет +31 градус.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, 23 августа на севере, юге и востоке будет без осадков, усилится восточный ветер.

"Такие условия, когда длительное время царит жара, сухой воздух и сильный ветер могут вызвать суховеи", - уточнила синоптик.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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