Синоптики рассказали, где ожидается снег: погода, карта

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Сегодня, 13 февраля, в Украине будет преобладать влажная погода, с периодическим небольшим мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на западе и юге - преимущественно без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь.

На севере и востоке ожидается снег.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах + 1, + 6 градусов, в южной части + 4, + 8 градусов.

В Киеве - местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3, +4 градусов.

Диденко уточнила, что в дальнейшем относительно теплая погода будет преобладать.

10 февраля украинцев предупреждали о штормовом ветре и осадках.

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