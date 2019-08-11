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Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта - Фото
Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.08.2019, 09:35

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории будет +28 градусов

Сегодня, 11 августа, дожди ожидаются на западе и севере страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе будет +29 градусов, востоке +28 градусов, севере +25 градусов, юге и центре +28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

  • 4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.
  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы
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