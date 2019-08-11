Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 11 августа, дожди ожидаются на западе и севере страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе будет +29 градусов, востоке +28 градусов, севере +25 градусов, юге и центре +28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua