Синоптики рассказали, где пройдут дожди: погода, карта

Сегодня, 11 августа, дожди ожидаются на западе и севере страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе будет +29 градусов, востоке +28 градусов, севере +25 градусов, юге и центре +28 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
- 4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.
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