Синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами: погода, карта

21 августа в Украине без осадков, на западе днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-восточный, в западных областях - северо-западный до 5-10 м/с.
Температура на побережье морей днем +21 градус.
Фото: meteo.gov.ua
22 августа жара спадет в западных областях.
На западе воздух прогреется до +25 градусов, севере +30 градусов, юге и востоке +34 градуса, в центре будет +31 градус.
Фото: meteo.gov.ua
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