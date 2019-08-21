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Синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами: погода, карта

Синоптики рассказали, где пройдут дожди с грозами: погода, карта - Фото
Дождь (фото - pixabay.com)
21.08.2019, 08:42

По прогнозам Укргидрометцентра, в западных областях - северо-западный ветер до 5-10 м/с

21 августа в Украине без осадков, на западе днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный, в западных областях - северо-западный до 5-10 м/с.

Температура на побережье морей днем  +21 градус.

Фото: meteo.gov.ua

22 августа жара спадет в западных областях. 

На западе воздух прогреется до +25 градусов, севере +30 градусов, юге и востоке +34 градуса, в центре будет +31 градус.

Фото: meteo.gov.ua

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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