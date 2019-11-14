Штормовое предупреждение: где ухудшится погода - карта

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По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 14 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м /с (І уровень опасности), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности), в Киеве и области - 15-20 м/с (І уровень опасности). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в Украине сегодня - снова антициклон, осадков не ожидается, разве что на Закарпатье и в прикарпатских областях возможен дождь.

"Ветер юго-восточного направления все еще будет порывистым, до сильного. Температура воздуха днем ​​8, + 12 градусов, на юге и западе + 13 + 19 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

20 октября и з-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендовали выехать из города на несколько дней и больше пить воды.

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