Штормовое предупреждение: где ухудшится погода - карта

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 14 ноября ожидаются порывы ветра 15-20 м /с (І уровень опасности), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности), в Киеве и области - 15-20 м/с (І уровень опасности). Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в Украине сегодня - снова антициклон, осадков не ожидается, разве что на Закарпатье и в прикарпатских областях возможен дождь.
"Ветер юго-восточного направления все еще будет порывистым, до сильного. Температура воздуха днем 8, + 12 градусов, на юге и западе + 13 + 19 градусов", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
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