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Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: depositphotos.com
25.08.2019, 08:31

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ожидается +28, +32 градуса

Сегодня, 25 августа, в Украине будет тепло, на большинстве территории страны без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, лишь в Прикарпатье возможны периодические грозовые дожди.

Фото: meteo.gov.ua

"Температура воздуха остается без изменений  + 25, + 30 градусов, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей + 29, + 34 градуса. Порывистый восточный ветер", - уточнила синоптик.

В Киеве 25 августа ожидается солнечная теплая погода, около +28 градусов.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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Наталья Диденко погода карта
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