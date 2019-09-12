Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Фото: LIGA.net

В Украине сегодня, 12 сентября, ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха + 25, + 30 градусов, с 14 сентября похолодает. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе и востоке воздух прогреется +27 градусов, севере и юге +28 градусов. В Киеве будет солнечно, сухо и около +28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Диденко уточнила, что в 14-15 сентября придет холодный атмосферный фронт, пройдут дожди и похолодает.

Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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