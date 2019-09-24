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Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: LIGA.net
24.09.2019, 08:37

Сегодня по всей территории страны будет без осадков

Днем во вторник, 24 сентября, столбики термометров будут колебаться вблизи + 10, + 16 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в Украине без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

На западе и юге воздух прогреется до +21 градуса, востоке и севере +13 градусов. В центре ожидается +14 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В ночь на среду, 25 сентября, возможны заморозки до -1 градуса на севере.

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Наталья Диденко погода карта 24 сентября
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