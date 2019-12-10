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Синоптики рассказали, какой будет погода: карта

Синоптики рассказали, какой будет погода: карта - Фото
Фото: pixabay.com
10.12.2019, 09:37

По прогнозам Укргидрометцентра, 10-11 декабря на западе страны - осадки

Сегодня, 10 декабря, на большинстве территории страны сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе воздух прогреется до +7 градусов, востоке и севере +5 градусов, юге +12 градусов. В центре ожидается +6 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Завтра, 11 декабря, на западе - мокрый снег и дождь, ночью -1 градус, днем +4 градуса, востоке ночью -1 градус, днем +2 градуса, севере -1 градус ночью, днем +4 градуса, юге +1 градус ночью, днем +5 градусов. 

Фото: meteo.gov.ua

Во второй половине недели температура воздуха несколько снизится, однако со следующего понедельника снова потеплеет.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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погода 11 декабря 10 декабря
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