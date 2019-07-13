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13.07.2019, 12:54

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карта

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карта - Фото
Фото: unsplash.com

По прогнозам Укргидрометцентра, потеплеет на большинстве территории с 19 июля

13 июля дожди, местами с грозами, вероятны в западных областях, на севере и востоке. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Температура воздуха будет комфортной, днем ​​+20, + 26 градусов, на юге + 24, + 28 градусов.

"Выходные в Украине ожидаются целом комфортным, без синоптических сюрпризов", - сказала Диденко.

14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на западе и севере, центре, на остальной территории - без существенных осадков.

Фото: meteo.gov.ua

"На западе похолодает до + 17, + 23 градусов, на юге и востоке + 25, + 29 градусов. На севере и в центре будет  + 22 + 26 градусов", - добавила Диденко.

В Киеве в субботу и воскресенье есть вероятность локальных дождей и местами с грозой.

Температура воздуха в Киеве 13 июля днем ​​+ 21, + 24 градуса, 14 июля + 23, + 25 градусов.

"Существенное потепление придет в Украину с 19 июля", - уточнила Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта
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