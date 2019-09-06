Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карта

Фото: LIGA.net

Сегодня, 6 сентября, на большинстве территории страны будет без осадков, а 8 сентября похолодает на западе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе. Днем в Украине ожидается в пределах + 23, + 29 градусов, на западе + 20, + 24 градуса", - сказала Диденко.

Карта погоды на 6 сентября

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, около +24 градусов.

"Суббота и воскресенье - без особых изменений, только в воскресенье на западе пойдут грозовые дожди и похолодает", - уточнила Диденко.

Карта погоды на 7 сентября

Фото: meteo.gov.ua

Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

Читайте также: Ураган Дориан: уже пятеро погибших, видео последствий