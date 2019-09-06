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Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карта

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карта - Фото
Фото: LIGA.net
06.09.2019, 08:31

По прогнозам Укргидрометцентра, 6 сентября в Украине ожидается до + 29 градусов

Сегодня, 6 сентября, на большинстве территории страны будет без осадков, а 8 сентября похолодает на западе. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе. Днем в Украине ожидается в пределах + 23, + 29 градусов, на западе + 20, + 24 градуса", - сказала Диденко.

Карта погоды на 6 сентября

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым, около +24 градусов.

"Суббота и воскресенье - без особых изменений, только в воскресенье на западе пойдут грозовые дожди и похолодает", - уточнила Диденко.

Карта погоды на 7 сентября

Фото: meteo.gov.ua

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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Наталья Диденко погода карта
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