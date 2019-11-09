Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карты

На этих выходных Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, дневная температура воздуха в большинстве областей составит +14, +19 градусов, на юге +17, +22 градуса.
Погода на 9 ноября
Фото: meteo.gov.ua
На северо-востоке, Харьковской, Сумской, Черниговской областях ожидается + 10, + 14 градусов.
На западе в воскресенье похолодает до +10, +15 градусов.
9 ноября дождь на западе, севере и в центре. 10 ноября, существенные осадки в Украине маловероятны, только на Закарпатье и в Прикарпатье удержится влажная погода, может снова вернуться порывистый ветер.
В Киеве в субботу пройдет дождь ночью и утром, днем - без существенных осадков.
В воскресенье - туманы делать типичную осеннюю картинку, ветер - порывистый.
Погода на 10 ноября
Фото: meteo.gov.ua
Температура воздуха в Киеве ночью около +10 градусов, днем ожидается потепление до +15 +17 градусов.
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