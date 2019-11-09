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Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карты

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карты - Фото
Фото: depositphotos.com
09.11.2019, 11:14

По прогнозам Укргидрометцентра, 9-10 ноября ожидается теплая погода на большинстве территории страны

На этих выходных Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, дневная температура воздуха в большинстве областей составит +14, +19 градусов, на юге +17, +22 градуса.

Погода на 9 ноября 

Фото: meteo.gov.ua

На северо-востоке, Харьковской, Сумской, Черниговской областях ожидается + 10, + 14 градусов.

На западе в воскресенье похолодает до +10, +15 градусов.

9 ноября дождь на западе, севере и в центре. 10 ноября, существенные осадки в Украине маловероятны, только на Закарпатье и в Прикарпатье удержится влажная погода, может снова вернуться порывистый ветер.

В Киеве в субботу пройдет дождь ночью и утром, днем ​​- без существенных осадков.

В воскресенье - туманы делать типичную осеннюю картинку, ветер - порывистый.

Погода на 10 ноября

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в Киеве ночью около +10 градусов, днем ​​ожидается потепление до +15 +17 градусов.

  • 20 октября из-за накопления вредных примесей в приземном слое воздуха в Киеве врачи рекомендовали выехать из города на несколько дней и больше пить воды.

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Наталья Диденко погода дождь выходные
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