Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карты

По прогнозам Укргидрометцентра, на следующей неделе осадков пока не ожидается

24-25 октября в большинстве областей Украины ожидается погода без осадков, лишь в субботу на севере, западе в Харьковской области есть вероятность небольших дождей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что ветер юго-западный с переходом на северо-западный, умеренный.

Температура воздуха в субботу в течение дня будет + 12, + 18 градусов, немного ниже, + 11, + 14 градусов ожидается в Сумской, на юге, ясно, теплее + 16, + 22 градуса.

В Киеве – облачно, даже иногда немного с дождем, в воскресенье ожидается около +14 градусов.

Диденко уточнила, что начало следующей недели обещает быть в Украине сухим.

20 октября сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон.

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Арина Толина

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