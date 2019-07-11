Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

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Сегодня на большинстве территории страны сохранится прохладная погода, потепление ожидается 20-22 июля. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем ​​в большинстве областей будет +18, +24 градуса, на западе +15, +17 градусов.

Дожди пройдут на западе, центре, востоке, местами - в южной части страны.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 11 июля – местами дождь, днем ​​+20, +22 градуса.

Синоптик уточнила, что с 20 июля ожидается повышение температуры воздуха до + 26, + 29 градусов, в южной части Украины до +28, + 32 градусов.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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