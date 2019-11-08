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Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com
08.11.2019, 08:26

На большинстве территории страны 8 ноября будет без осадков

Сегодня на западе будет + 12, + 13 градусов, пройдут дожди, 9-10 ноября ожидается потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке воздух прогреется до +19 градусов, севере и центре до +13 градусов, юге до +20 градусов, без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 9-10  октября на большинстве территории страны ожидается потепление.

В субботу, 9 ноября, температура днем составит +15, +17 градусов, а ночью +7, +9. 

Днем 10 ноября следует ожидать +14, +16 градусов. 

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