Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Фото: pixabay.com

Сегодня на западе будет + 12, + 13 градусов, пройдут дожди, 9-10 ноября ожидается потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке воздух прогреется до +19 градусов, севере и центре до +13 градусов, юге до +20 градусов, без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 9-10 октября на большинстве территории страны ожидается потепление.

В субботу, 9 ноября, температура днем составит +15, +17 градусов, а ночью +7, +9.

Днем 10 ноября следует ожидать +14, +16 градусов.

Читайте также: "Только без зрады". Синоптики прогнозируют новые туманы: причина