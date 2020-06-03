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Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта - Фото
Фото: pixabay.com
03.06.2020, 09:17

По прогнозам Укргидрометцентра, с 5 июня в Украине потеплеет до +25 градусов

В Украину пришел циклон, в большинстве областей ожидаются дожди, с 5 июня - потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер прогнозируется в пределах 3-10 м/с.

Карта погоды на 3 июня

Карта погоды на 3 июня (фото - meteo.gov.ua)

"3 июня ночью еще будет холодно, + 5, + 9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов", - уточнила Диденко.

На западе до + 11, + 14 градусов.

Диденко добавила, что в Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня, днем потеплеет до +17 градусов.

Синоптик сообщила, что с 5 июня ожидается потепление.

Карта погоды на 5 июня

Карта погоды на 5 июня (фото - meteo.gov.ua)

  • 30 мая из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля.

Читайте также: Дожди и шквалы. В Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в июне

Арина Толина
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Наталья Диденко погода потепление дождь циклон
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