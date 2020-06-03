Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

В Украину пришел циклон, в большинстве областей ожидаются дожди, с 5 июня - потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, ветер прогнозируется в пределах 3-10 м/с.
Карта погоды на 3 июня (фото - meteo.gov.ua)
"3 июня ночью еще будет холодно, + 5, + 9 градусов, на юге и востоке до +12 градусов", - уточнила Диденко.
На западе до + 11, + 14 градусов.
Диденко добавила, что в Киеве 3 июня дождь более вероятен во второй половине дня, днем потеплеет до +17 градусов.
Синоптик сообщила, что с 5 июня ожидается потепление.
Карта погоды на 5 июня (фото - meteo.gov.ua)
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