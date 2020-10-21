Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории сегодня будет без осадков

21 октября днем в Украине ожидается + 10, + 15 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Завтра, 22 октября, потеплеет до + 12, + 18 градусов, а на юге до +15, +20 градусов.

Диденко уточнила, что осадки завтра маловероятны, только в Черниговской, Сумской областях местами пройдут периодические дожди, туманы.

Ветер с северо-западного поменяется на юго-западный, умеренный, временами порывистый.

В Киеве сегодня будет без осадков, с порывистым ветром, днем ​​около +12 градусов.

"Потеплеет в Киеве 22-23 октября до +17, +18 градусов, будет замечательная красивая погода, а на уик-энд снова температура воздуха снизится и уже вся следующая неделя ожидается холодной", – уточнила Диденко.

20 октября сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон.

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Арина Толина

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