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Синоптики рассказали, когда ждать заморозков: погода, карта

Синоптики рассказали, когда ждать заморозков: погода, карта - Фото
Заморозки (фото - unsplash.com)
22.10.2019, 08:30

По прогнозам Укргидрометцентра, в конце октября и начало ноября ожидаются ночные заморозки

В Киеве 22 октября и в ближайшие дни будет без осадков, туман, дневная температура воздуха около +20 градусов, в туманах ожидается + 13 + 18 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, существенное похолодание в Украине предполагается с 27-28-го октября, до +10, + 14 градусов в течение дня, а с 31 октября-1 ноября температура воздуха поползет к ночным -1, -5 градусов, днем ​​до + 5, + 10 градусов.

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На западе будет +22 градусов, севере +18 градусов, востоке +19 градусов, юге +20 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

  • 6 октября в Карпатах выпал первый снег.

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Наталья Диденко погода заморозки карта
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