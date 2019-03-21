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21.03.2019, 08:28

Синоптики рассказали, когда ожидается потепление: погода, карта

Синоптики рассказали, когда ожидается потепление: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине потеплеет 22-23 марта

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21 марта в Украине - без осадков, солнечно, температура воздуха прогреется до +14 градусов на юге. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в течение дня ожидается + 7, + 12 градусов. "Северо-западный ветер может быть завтра порывистым", - уточнила синоптик.

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Фото: meteo.gov.ua

В Киеве – без осадков, днем ​​+7, +9 градусов.

"22 марта и 23 марта, на Всемирный день метеоролога, потеплеет, однако с середины следующей недели ожидается похолодание", - сказала Диденко.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

20 марта в северном полушарии Земли было весеннее равноденствие: везде на планете, за исключением районов полюсов, день почти равен ночи - по 12 часов. Солнце восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе, пересекая небесный экватор.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление
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