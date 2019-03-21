Синоптики рассказали, когда ожидается потепление: погода, карта

Фото: depositphotos.com

21 марта в Украине - без осадков, солнечно, температура воздуха прогреется до +14 градусов на юге. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в течение дня ожидается + 7, + 12 градусов. "Северо-западный ветер может быть завтра порывистым", - уточнила синоптик.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве – без осадков, днем ​​+7, +9 градусов.

"22 марта и 23 марта, на Всемирный день метеоролога, потеплеет, однако с середины следующей недели ожидается похолодание", - сказала Диденко.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

20 марта в северном полушарии Земли было весеннее равноденствие: везде на планете, за исключением районов полюсов, день почти равен ночи - по 12 часов. Солнце восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе, пересекая небесный экватор.