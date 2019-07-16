Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди: погода, карта

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Сегодня, 16 июля, в Украине будет преобладать влажная погода, в конце недели дожди прекратятся. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Умеренные дожди с грозами наиболее вероятны в восточной части Украины. Однако на остальной территории солнце все же будет чередоваться с локальными дождями, хотя и незначительными", - отметила Диденко.

По ее словам, температура воздуха во вторник ожидается самой высокой на юге + 24, +28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Холоднее всего будет на востоке + 18 ,+ 22 градуса. В большинстве областей Украины предусматривается + 20, + 25 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве 16 июля есть вероятность небольших осадков. В течение дня в столице ожидается + 21, + 23 градуса.

"В дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут, скорее всего, в западных и северных областях, южная часть окажется в сухой солнечной воздушной массе. Температура воздуха в Украине будет постепенно повышаться", - сказала Диденко.

Она добавила, что во второй половине недели, особенно выходные, 20-21 июля, днем ​​потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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