Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди: погода, карта

Дождь (фото - unsplash.com)

Сегодня, 1 октября, температура воздуха в течение дня ожидается + 17, + 23 градусов, на севере + 14, + 17 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дождей не предвидится, только вдоль северной границы вероятность небольших осадков, а также на крайнем востоке", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве сегодня воздух прогреется до +15 градусов, с периодическими облаками, но без существенных осадков.

Завтра, 2 октября, по всей Украине будет солнечно и тепло.

Фото: meteo.gov.ua

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