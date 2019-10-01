Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди: погода, карта

Сегодня, 1 октября, температура воздуха в течение дня ожидается + 17, + 23 градусов, на севере + 14, + 17 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"Дождей не предвидится, только вдоль северной границы вероятность небольших осадков, а также на крайнем востоке", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве сегодня воздух прогреется до +15 градусов, с периодическими облаками, но без существенных осадков.
Завтра, 2 октября, по всей Украине будет солнечно и тепло.
Фото: meteo.gov.ua
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