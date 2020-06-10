Синоптики рассказали, когда спадет жара в Украине: погода, карта

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Завтра, 11 июня, на западе ожидаются дожди, возможны шквалы, с 13-14 июня на большинстве территории страны жара начнет спадать. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины - область повышенного атмосферного давления, сухая ясная погода.

"Жара 11 июня в Украине будет доминировать, днем ​​+29, + 35 градусов, на западе свежее, +24, + 28 градусов. В ночные часы ожидается + 17, + 22 градуса, в западных областях + 13, +18 градусов", - уточнила Диденко.

Карта погоды на 11 июня (фото - meteo.gov.ua)

По ее словам, ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве ожидается + 31, + 33 градуса, без осадков. "Ослабление жары и увеличение дождей - ориентировочно в ближайшие выходные, 13-14 июня", - уточнила Диденко.

Синоптик добавила, что на востоке будет сохраняться жаркая погода.

9 июня сообщалось , что в течение суток 10 июня в западных областях - грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, местами сильный дождь.

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