Синоптики рассказали, когда вернется потепление: погода, карта

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8 октября в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения, а 13 октября ожидается потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebooк.

"Поэтому ночью ожидается 0, -4 градуса мороза, на высокогорье Карпат днем + 7, + 12 градусов", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик добавила, что в Крыму, Запорожье, Донецкой области в ближайшее время будет + 10, + 15 градусов.

"Хотя осадки в большинстве областей Украины маловероятны, лишь на Харьковщине и Луганщине пройдут небольшие дожди", - отметила Диденко.

В Киеве вторник будет холодным днем ​​+ 10 градусов, без осадков.

"Потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели. По предварительному прогнозу, воскресенье в Украине будет солнечным и теплым. В течение дня + 15, + 22 градуса", - добавила синоптик.

6 октября в Карпатах выпал снег.

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