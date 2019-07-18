Синоптики сказали, когда в Украину вернется жара: погода, карта

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Сегодня, 18 июля, дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, центре, в отдельных районах запада, с 19 июля – возвращается жара. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на остальной территории - сухо и солнечно.

Температура воздуха достигнет днем +​21,+ 25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже + 25,+ 29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве ожидается в столице в течение дня + 21, + 23 градуса, дождь и локальные грозы.

В пятницу, 19 июля, температура воздуха повысится до + 25 градусов, а в течение выходных будет +26, + 28 градусов.

"19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается + 25, + 29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях + 28, + 33 градуса", - добавила Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. На выходных, 20-21 июля, ​​потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов.

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