Сироты и лишенные опеки родителей смогут жить в приемных семьях до 23 лет – подписан закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым установлена ​​инвалидность, могут жить в приемной семье до 23-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно документу, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым установлена ​​инвалидность, по их выбору могут продолжить проживать в приемной семье, детском доме семейного типа до достижения ими 23 лет. В предыдущей версии закона речь шла о 18-летнем возрасте.

Это правило будет действовать независимо от того, учатся ли они в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшего и высшего образования.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

19 июня в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который расширяет возможности украинских мужчин в части совмещения работы и воспитания детей, а также предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин – отпуск при рождении ребенка.

Наталия Медведева

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