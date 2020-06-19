В Украине хотят ввести декретный отпуск для мужчин

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В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который расширяет возможности украинских мужчин в части совмещения работы и воспитания детей, а также предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин - отпуск при рождении ребенка. Соответствующий законопроект зарегистрирован под №3695, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Предусматривается, что законопроект поможет устранить пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей.

Документом предложено внести изменения в Кодекс законов о труде и закон об отпусках, закрепив такие права мужчин:

- на установление сокращенного рабочего времени для отцов, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью (в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин);

- на получение мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;

- равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (в действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам).

Этот законопроект - первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного Партнерства Биарриц по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни.

В Слуге народа хотят, чтобы декретный отпуск можно было делить между семьей.