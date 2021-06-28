Скандал с Fozzy Group. Отстранен маркетинг директор одного из стартапов группы

Маркетинговый директор одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group Вячеслав Баранский сложил полномочия после скандала в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба группы.

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Вчера, 27 июня, общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал в Facebook скриншоты из аккаунтов Баранского в соцсетях с записями, в которых он хвалит российского рэпера Басту, приехавшего с концертом в Киев, нецензурно отзывается о ношении вышиванок, и другие:

Скриншоты вызвали возмущение пользователей соцсетей, многие призвали к бойкоту Fozzy Group (магазины Сільпо, Fozzy, Фора).

Пресс-служба Fozzy Group заявила, что бизнес группы является "безусловно проукраинским", она не разделяет высказываний Баранского и понимает, чем вызвано возмущение.

Также в торгово-промышленной группе отмечают, что Баранский не является директором по маркетингу всей группы, как указывал, в частности, Стерненко, а работает маркетинг-директором одного из стартапов группы.

"Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования", – говорится в заявлении.

На данный момент аккаунты Баранского в соцсетях удалены или закрыты.

11 июня 2021 года украинские болельщики высказали возмущение в соцсетях и на спортивных форумах после решения УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава".

Денис Юдин

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