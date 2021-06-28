UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скандал с Fozzy Group. Отстранен маркетинг директор одного из стартапов группы

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2021, 14:35
Скандал с Fozzy Group. Отстранен маркетинг директор одного из стартапов группы - Фото
Фото – Сільпо, Facebook

Маркетинговый директор одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group Вячеслав Баранский сложил полномочия после скандала в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера, 27 июня, общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал в Facebook скриншоты из аккаунтов Баранского в соцсетях с записями, в которых он хвалит российского рэпера Басту, приехавшего с концертом в Киев, нецензурно отзывается о ношении вышиванок, и другие:

Скриншоты вызвали возмущение пользователей соцсетей, многие призвали к бойкоту Fozzy Group (магазины Сільпо, Fozzy, Фора).

Пресс-служба Fozzy Group заявила, что бизнес группы является "безусловно проукраинским", она не разделяет высказываний Баранского и понимает, чем вызвано возмущение.

Также в торгово-промышленной группе отмечают, что Баранский не является директором по маркетингу всей группы, как указывал, в частности, Стерненко, а работает маркетинг-директором одного из стартапов группы.

"Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования", – говорится в заявлении.

На данный момент аккаунты Баранского в соцсетях удалены или закрыты.

  • 11 июня 2021 года украинские болельщики высказали возмущение в соцсетях и на спортивных форумах после решения УЕФА убрать с формы сборной Украины слоган "Героям слава".
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Fozzy Group Слава Баранский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 