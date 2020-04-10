Сколько людей в Украине оштрафовали за нарушение карантина: статистика МВД

Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба Нацгвардии)

С начала карантина в Украине полиция составила 4000 админпротоколов за нарушение ограничений, которые ввели для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, во Франции оштрафовали около 500 000 граждан, а в Испании - 400 000.

"Большинство украинцев придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь", - заявил он.

Также Геращенко отметил, что уровень преступности упал на 25-30%: "Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье".

По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61пациент выздоровел.

диагностировано Сегодня Ляшко сообщил , что пика эпидемии можно избежать.

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