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Сколько людей в Украине оштрафовали за нарушение карантина: статистика МВД

Сколько людей в Украине оштрафовали за нарушение карантина: статистика МВД - Фото
Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба Нацгвардии)
10.04.2020, 11:40

В МВД рассказали, сколько людей в Украине оштрафовали за нарушение карантина

С начала карантина в Украине полиция составила 4000 админпротоколов за нарушение ограничений, которые ввели для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко

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По его словам, во Франции оштрафовали около 500 000 граждан, а в Испании - 400 000. 

"Большинство украинцев придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь", - заявил он.

Также Геращенко отметил, что уровень преступности упал на 25-30%: "Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье". 

  • По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61пациент выздоровел.
  • Сегодня Ляшко сообщил, что пика эпидемии можно избежать. 

Читайте также: В Украине приняли протокол лечения при COVID-19: что он предлагает и что с ним не так

Владислав Сердюк
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