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Сколько выходных будет в августе. Один уикенд – четыре дня подряд, но придется отработать

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 13:36
Сколько выходных будет в августе. Один уикенд – четыре дня подряд, но придется отработать - Фото
Фото: depositphotos.com
исправлено

В августе 2021 года украинцы будут работать 21 день, а 10 – отдыхать. Календарь будней/выходных показала газета Бухучет.

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Поскольку День независимости в этом году попадает на вторник, то выходными будут четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа. Из-за этого понедельник 23 августа украинцы отработают в субботу 28 августа.

Ранее в Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это "типично советской традицией".

Помимо "длинного уикенда", граждане Украины будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15 и 29 августа.

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На август попадают такие праздники:

1 – День Воздушных сил ВСУ, день инкассатора
2 – День аэромобильных войск
8 – День войск связи ВСУ, день строителя
9 – Международный день коренных народов мира
12 – Международный день молодежи
15 – День археолога
19 – День пасечника
23 – День государственного флага
24 – День независимости
28 – День авиации, день дальнобойщика
29 – День шахтера

Нажмите выше, чтобы скачать большой календарь для распечатки

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Евгений Пилипенко
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выходные отдых праздник будни август 2021
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