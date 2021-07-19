Сколько выходных будет в августе. Один уикенд – четыре дня подряд, но придется отработать

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В августе 2021 года украинцы будут работать 21 день, а 10 – отдыхать. Календарь будней/выходных показала газета Бухучет.

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Поскольку День независимости в этом году попадает на вторник, то выходными будут четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа. Из-за этого понедельник 23 августа украинцы отработают в субботу 28 августа.

Ранее в Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это "типично советской традицией".

Помимо "длинного уикенда", граждане Украины будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15 и 29 августа.

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На август попадают такие праздники:

1 – День Воздушных сил ВСУ, день инкассатора

2 – День аэромобильных войск

8 – День войск связи ВСУ, день строителя

9 – Международный день коренных народов мира

12 – Международный день молодежи

15 – День археолога

19 – День пасечника

23 – День государственного флага

24 – День независимости

28 – День авиации, день дальнобойщика

29 – День шахтера

Работа в выходные: в Госслужбе занятости разъяснили нюансы трудовых прав.

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Евгений Пилипенко

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