Сколько выходных будет в августе. Один уикенд – четыре дня подряд, но придется отработать
В августе 2021 года украинцы будут работать 21 день, а 10 – отдыхать. Календарь будней/выходных показала газета Бухучет.
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Поскольку День независимости в этом году попадает на вторник, то выходными будут четыре дня подряд – 21, 22, 23 и 24 августа. Из-за этого понедельник 23 августа украинцы отработают в субботу 28 августа.
Ранее в Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это "типично советской традицией".
Помимо "длинного уикенда", граждане Украины будут отдыхать 1, 7, 8, 14, 15 и 29 августа.
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На август попадают такие праздники:
1 – День Воздушных сил ВСУ, день инкассатора
2 – День аэромобильных войск
8 – День войск связи ВСУ, день строителя
9 – Международный день коренных народов мира
12 – Международный день молодежи
15 – День археолога
19 – День пасечника
23 – День государственного флага
24 – День независимости
28 – День авиации, день дальнобойщика
29 – День шахтера
- Работа в выходные: в Госслужбе занятости разъяснили нюансы трудовых прав.
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