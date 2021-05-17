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Инсульты и инфаркты. Сверхурочная работа ведет к резкому повышению риска смерти – ВОЗ/МОТ

17.05.2021, 07:46
Инсульты и инфаркты. Сверхурочная работа ведет к резкому повышению риска смерти – ВОЗ/МОТ - Фото
Офисное помещение (фото — pixabay.com)

Если работать 55 ч или более в неделю (≥11 ч в день на пятидневке, — ред.) вместо адекватных 35-40 ч, риск получить инсульт повышается на 35%, а ишемическую болезнь сердца – на 7%. Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда.

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Авторы исследования провели первый глобальный анализ потерь жизни и здоровья, связанных с продолжительной работой. Были учтены данные 37 исследований ишемии с >768 000 участников, и 22 исследований инсульта с >839 000 пациентов на уровнях от регионального до глобального в 154 странах с 1970 по 2018 год.

Нынешние тенденции неутешительные, отмечается в докладе: количество работающих сверхурочно составляет 9% от общей численности населения в мире – и цифра растет.

Связанные со сверхурочной работой риски особенно велики для мужчин (72% смертей от этих причин), работников среднего и пожилого возраста, а также людей, живущих в западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии. Большинство зарегистрированных смертей приходилось на людей в возрасте 60-79 лет, которые работали ≥55 ч в неделю в возрасте 45—74 лет.

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Хронический "перебор" с работой привел в 2016 году к совокупным 745 000 смертям от инсульта (398 000) и ишемии (347 000), что на 29% больше, чем в 2000-м. За эти 16 лет количество смертей от сердечных заболеваний из-за увеличения рабочей недели выросло на 42%, от инсульта – на 19%.

Директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра подчеркнула: работать ≥55 ч в неделю – серьезная угроза для здоровья. "Всем нужно понять, что продолжительное рабочее время приводит к преждевременной смерти".

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Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил после появления этого отчета, что "никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа".

Он отметил, что при пандемии COVID-19 удаленка стала нормой во многих отраслях, часто стирая границы между домом и работой. Те, кто не потерял работу, теперь зачастую вынуждены работать больше и интенсивнее, и это воспринимается часто работодателями как "новая норма".

"Правительствам, работодателям и работникам нужно сообща согласовать ограничения на количество работы", – подчеркивается в пресс-релизе ВОЗ и МОТ.

В ВОЗ высказались за принятие законов, постановлений и политик, запрещающих переработку и обеспечивающих максимальные ограничения рабочего времени.

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Евгений Пилипенко
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