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"Типичная советская традиция". В СН предложили запретить перенос рабочих и выходных дней

08.06.2021, 12:19
Галина Третьякова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде появился законопроект №4597, которым предлагается запретить переносить рабочие и выходные дни из-за праздников. Инициатором документа стала нардеп из Слуги народа, глава комитета по соцполитике Галина Третьякова.

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В пояснительной записке к законопроекту существующий порядок переноса рабочих дней назван "типичной советской традицией". Авторы подчеркнули, что в других странах, в том числе европейских, такой практики нет.

По их мнению, смещение рабочих и выходных дней "плохо влияет на продуктивность труда и формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире".

Нардепы отметили, что шестидневные недели запрещены трудовым законодательством, а четыре нерабочих дня подряд "снижают трудовую мотивацию" и человек после них "хуже адаптируется к рабочему процессу".

  • В марте 2021 года Рада не смогла отменить переход на летнее время – законопроект отправили на доработку.

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Дарья Мостовая
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