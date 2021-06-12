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Смерть пассажира в поезде Рахов – Киев. Полиция открыла уголовное дело по статье убийство

12.06.2021, 19:20
Смерть пассажира в поезде Рахов – Киев. Полиция открыла уголовное дело по статье убийство - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня ночью в поезде Рахов – Киев умер пассажир, упавший с верхней полки. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства его смерти, но уже открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве, сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Информация о смерти поступила на горячую линию полиции около 06:00 утра. Следственно-оперативная группа выехала на станцию Фастов, где находился поезд.

На месте выяснилось, что погибшему было 27 лет, он жил в Тернополе и ехал с семьей на отдых. Ночью при падении с верхней полки он, вероятно, ударился затылком, однако после вернулся на свое место спать дальше. Утром жена обнаружила мужа мертвым и вызвала скорую.

Тело погибшего было отправлено в морг, следов насильственной смерти на нем не было.

  • В ночь с 11 на 12 июня в поезде Рахов-Киев умер мужчина, за несколько часов до этого упавший с верхней полки.

Читайте также: ЧП в киевском метро. На станции "Арсенальная" пассажир попал под поезд

Дарья Мостовая
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