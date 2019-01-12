СМИ узнали имя главы представительства Константинополя в Киеве

Андреевская церковь (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Священный синод Вселенского патриархата назначил главу киевской ставропигии – Андреевской церкви, которая является постоянным представительством Константинопольской церкви в столице Украины. Им стал архимандрит Михаил (Анищенко), сообщает BBC со ссылкой на сайт Romfea и информацию от своих источников.

Архимандрит Михаил ранее был предстоятелем храма в городе Анатолия.

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Андреевская церковь, то есть, киевская ставропигия, будет напрямую подчиняться Вселенскому патриархату. Ранее эта церковь пренадлежала Украинской автокефальной православной церкви.

9 января томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены синода Вселенского патриархата.