СНБО: Возрастного ценза на участие в теробороне не будет

Михаил Коваль Фото: LIGA.net

К участию в подразделениях территориальной обороны будут привлекать граждан от 16 лет до преклонного возраста. Об этом в интервью АрміяInform сообщил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

"Территориальная оборона будет опираться и включать в себя юношей и девушек в возрасте от 16 лет, пожилых людей. Весьма преклонного. Возрастных цензов фактически не будет существовать. Мы это продумываем. И форму одежды, а также клятву бойца теробороны", - отметил Коваль.

По его словам, в Киеве будут две бригады теробороны.

"Все будет зависеть, какая это область. У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, есть ли есть концепция территориальной обороны государства, Коваль отметил, что "определены четкие сроки на подачу соответствующего решения".