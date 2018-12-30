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30.12.2018, 09:59

Снег, дождь и гололед: погода в Украине на воскресенье

Снег, дождь и гололед: погода в Украине на воскресенье - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киеве в этот день без осадков, температура воздуха днем -1...+1°C

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Сегодня, 30 декабря, в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег, максимальная температура воздуха днем до +5°C. В Киеве без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях Украины синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега, воздух днем прогреется до +1...+3°C. В восточных регионах тоже снег, только в Луганской и Харьковской областях без осадков. Днем ожидается мороз до -1...-5°C.

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В центральных областях без осадков, дневная температура воздуха -1...-3°C.

В северной части страны осадков синоптики не обещают, температура воздуха днем -1...-4°C. На юге Украины преимущественно мокрый снег с дождем, сухо только в Одесской области.

В Киеве сегодня будет облачно. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1 ... -3°C, днем около 0 градусов.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - сказано в сообщении Киевской городской государственной администрации.

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Фото: Укргидрометцентр

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