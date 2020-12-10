Снег с дождем и заморозки. Какой будет погода в Украине 10 декабря: карта
10.12.2020, 10:00
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В четверг, 10 декабря, почти на всей территории Украины ожидается снег с дождем и порывы ветра до 15-20 м/с. Без осадков будет только на востоке страны, там же изредка будет проглядывать солнце, сообщает Укргидрометцентр.
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Максимальную температуру синоптики прогнозируют в Одессе – воздух днем там прогреется до +8...+9º, ночью ожидается +1º. В западных областях будет чуть холоднее – днем температурный максимум составит +2...+5º, ночью -1...-4º. В столице днем будет -1...+1º, ночью -7...-9º.
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- В декабре 2020 года в Украине впервые за два последних года наступила метеорологическая зима.
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