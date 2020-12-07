"Очень осторожно!" Синоптик предупредила о штормовых порывах и морозах в Украине

Во вторник, 8 декабря, в Украине сильный ветер будет достигать штормовых порывов, температура будет морозной. Такой прогноз написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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"Во вторник ветер восточного и юго-восточного направлений в Украине снова будет порывистым, сильным, до штормовых порывов. Очень осторожно!" – написала она.

Синоптик призывает не стоять долго под домами и рекламными щитами, не ставить автомобили под старыми высокими деревьями. Она также рекомендует "укутываться до носа".

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По ее словам, над Украиной все еще остается холодная воздушная масса арктического происхождения. Ближайшей ночью в Украине ожидается -5 -11 градусов по Цельсию, на Востоке температура опустится до -7 -14, на Западе будет 0 -5, на Юге – -2-8, на юге Одесской области – около нуля.

Днем 8 декабря, пишет Диденко, будет от 1 до 5 градусов мороза. При этом на Западе и Юге будет от -2 до +2, а в Крыму и на Закарпатье – +4 +8.

По ее словам, 8 декабря будет сухим днем из-за антициклона. Вероятность осадков есть на Западе и Юго-Западе, незначительные осадки могут быть в Винницкой и Киевской областях.

В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в Киеве впервые за два года наступила метеорологическая зима.

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Марк Сировой

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