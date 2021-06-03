Снимал объекты и собирал данные. На Донбассе задержали шпиона террористов в зоне ООС

На Донбассе был задержан разведчик, которые передавал террористической организации ДНР информацию об украинских военных в зоне АТО. Ему объявили о подозрении в участии в террористической организации, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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По версии следствия, задержанный в течение 2021 года при помощи мессенджера передавал оккупантам разведданные о перемещении бойцов и военной техники в зоне ООС, а также о военных позициях украинской армии.

Также фигурант якобы фотографировал объекты, которые интересовали боевиков и передавал координаты мест дислокации украинских военных. Во время обысков у него нашли видеорегистраторы, боевые патроны к пистолету "Макаров" и автомату "Калашников".

21 мая СБУ задержала в Хмельницкой области агента российских спецслужб – фотографировал колонны военной техники ВСУ.

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Дарья Мостовая

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